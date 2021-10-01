Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatına başladığını duyurdu.
Moskova
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu ülkelere doğal gaz sevkiyatına yeni bir rota üzerinden başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden bugün yapılan açıklamada, Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.