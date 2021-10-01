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Ekonomi

Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatına başladığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 01.10.2021
Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu ülkelere doğal gaz sevkiyatına yeni bir rota üzerinden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden bugün yapılan açıklamada, Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurduğu bildirilmişti.

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