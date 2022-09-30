Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.
Moskova
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.