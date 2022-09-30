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Ekonomi

Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 30.09.2022
Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.

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