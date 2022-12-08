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Ekonomi

Gaziantep'te çiftçilere 4 milyon 46 bin litre hibe mazotun dağıtımına başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 33 bin 180 çiftçiye ücretsiz 4 milyon 46 bin 550 litre mazot verilecek.

Fırat Özdemir   | 08.12.2022
Gaziantep'te çiftçilere 4 milyon 46 bin litre hibe mazotun dağıtımına başlandı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilere 110 milyon lira değerinde mazot desteği sağlamak amacıyla karar aldı. Bu kapsamda ÇKS'ye kayıtlı 33 bin 180 çiftçiye hibe edilecek 4 milyon 46 bin 550 litre mazotun dağıtımına başlandı.

Çitçiler, akaryakıt istasyonlarından çiftçi kartlarıyla mazotlarını alabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mazot alan çiftçilerle bir araya geldi.

Şahin, çiftçilere mazot hibe eden ilk belediye olduklarını söyledi.

Çiftçilere toprak büyüklüklerini göre destek vereceklerini ifade eden Şahin, "Çünkü biliyoruz ki maliyetleri aşağı düşürdüğümüzde rekabet etme güçleri artıyor, ceplerinde para kalıyor. Daha sonra esnaf rahatlıyor. Esnaf rahatlayınca şehir ekonomisi rahatlıyor. Döngüsel sistemde toprağı, çiftçiyi kim daha çok desteklerse o şehrin ekonomisi rahatlıyor." dedi.

Çiftçiler de Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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