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Ekonomi

Gaziantep Halı Fuarı'na 13 binden fazla profesyonel ziyaretçi

Gaziantep’te 28-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenen "Halı Fuarı"na 74 ülkeden 13 bin 805 sektörel profesyonel ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

Beyza Kaynarpunar  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Gaziantep Halı Fuarı'na 13 binden fazla profesyonel ziyaretçi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan açıklamaya göre, GTO, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Tüyap Fuarcılık iş birliğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 2 salon 25 bin metrekare alanda düzenlenen Gaziantep Halı Fuarı'nda, makine yapımı halılardan seccadelere, paspaslardan kilimlere uzanan geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, sektörün güçlü markalarını ve uluslararası alıcıları bir araya getiren fuarın sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu aktardı.

Gaziantep ekonomisi için halıcılığın önemine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gaziantep Halı Fuarı, ülkemizdeki halı sektörünün lokomotifi Gaziantep'in ve Türkiye'nin halı üretimindeki gücünü ve çeşitliliğini dünyaya tanıtma noktasında önemli bir misyona sahip. Gazi şehrimizin böyle özel bir fuara ev sahipliği yapıyor olması ticari ilişkilerin yanı sıra kültür ve turizm alanında da şehre değer katıyor. Fuarımızı 74 ülkeden 13 bin 805 sektör profesyoneli ziyaret ederken bunların 2 bine yakınını uluslararası ziyaretçi oluşturdu. İran, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Umman, Çin gibi ülkelerden katılımcı firmaların yer aldığı fuarı aralarında Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Özbekistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, İtalya, Libya, Azerbaycan, Amerika ve Rusya gibi ülkelerin yer aldığı 73 ülkeden sektör temsilcisi de ziyaret etti. Geri aldığımız bildirimler katılımcı firmaların var olan iş bağlantılarını güçlendirmeleri ve yeni iş ağları oluşturmaları noktasında fuarın önemli katkı sunduğu yönünde."

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