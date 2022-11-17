Dolar
18.62
Euro
19.33
Altın
1,766.66
ETH/USDT
1,202.50
BTC/USDT
16,578.00
BIST 100
4,583.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Girişimci İş Kadınları Federasyonunca düzenlenen programda konuşuyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı
logo
Ekonomi

GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğal gaz maliyetinin asgari ücretteki payının ortalama yüzde 8,4 ile diğer yakıtlara göre oldukça düşük seviyede olduğu hesaplandı.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 17.11.2022
GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede

Ankara

GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Konutlarda Kullanılan Doğal Gaz ve Diğer Yakıtların Karşılaştırılması" raporuna göre, kasımda Türkiye'deki doğal gaz dağıtım sistemi kapsamındaki hat uzunluğu yaklaşık 173 bin kilometre uzunluğa ulaştı.

Doğal gaz abone sayısı yaklaşık 19,1 milyona yükselirken, 81 il ve 670 yerleşim yerine gaz arzı sağlandı. Doğal gaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artışla 60 milyar metreküp olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Konut tüketicileri için yıllık yakıt maliyet analizine yer verilen rapora göre, Türkiye'de 4 kişilik ve ortalama 100 metrekare net konut alanına sahip bir hane halkının yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 975 metreküp, 1 kilovatsaat doğal gazın ortalama perakende satış fiyatı ÖTV, SKB ve KDV dahil yaklaşık 0,520799 lira olarak hesaplanıyor.

Referans veriler çerçevesinde bir kullanıcı için yıllık doğal gaz maliyeti ısınma için 4 bin 358 lira, sıcak su ve pişirme için 1160 lira olmak üzere toplamda 5 bin 518 lira, aylık 460 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak hesaplanıyor.

Yıllık linyit kömür ile LPG tüp gaz maliyetinin ise ısınma için 7 bin 970 lira, sıcak su ve pişirme için 5 bin 54 lira olmak üzere toplamda ortalama 13 bin 24 lira, aylık 1085 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payının yüzde 19,7 olduğu tahmin ediliyor.

Yıllık ithal kömür ile LPG tüp gaz maliyeti ısınma için 14 bin 346 lira, sıcak su ve pişirme için 5 bin 54 lira olmak üzere toplamda 19 bin 400 lira, aylık 1617 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payının ise yüzde 29,4 olduğu hesaplanıyor.

Doğal gazın diğer yakıt türlerine göre önemli ölçüde maliyet avantajı sağladığı raporda, "Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı aylık enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payının yaklaşık yüzde 8,4 ile diğer yakıtlara kıyasla en düşük seviyesini koruduğu görülmektedir. 2023 yılından itibaren asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte doğal gaz kullanıcılarının aylık enerji gideri payının kayda değer seviyede azalacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntülere ulaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık
Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçi için tören düzenlendi

Benzer haberler

GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede

GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede

'Geleceğin enerji kahramanları' Zonguldak'taki okulda yetişiyor

AB Komisyonu üyelerin yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmasını istiyor

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
Polonya, AB'nin gaz tasarrufu kararında oy birliği olmadığı için Adalet Divanına gidiyor

Polonya, AB'nin gaz tasarrufu kararında oy birliği olmadığı için Adalet Divanına gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet