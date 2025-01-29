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Ekonomi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın açıldığı günden bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Serhat Tutak  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu taşındı

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu metro hattını kullanan yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Bu hatta yönelik Kargo Terminali-Kağıthane arasında 7 istasyonun 22 Ocak 2023'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, hattın 29 Ocak 2024'te hizmete giren Gayrettepe, 19 Mart 2024'te açılan Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarıyla İstanbullulara hizmet verdiğini belirtti.

Uraloğlu, hattın son rekorunu, 22 Kasım 2024'te, bir günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hat açıldığı 22 Ocak 2023'ten bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 kişiye hizmet verdi. Diğer hatlarla entegre çalışan hattımız her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Türkiye'nin en hızlı metrosu oldu. Kullanılan sinyalizasyon sistemi yerli ve milli, metro setleri Türkiye'de üretildi."

Bakan Uraloğlu, hattın 47,5 kilometre uzunluğuna sahip olduğuna, İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

Hattın, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yolcu trafiği yoğun olan durakları bir araya getirerek hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27'si Gayrettepe, yüzde 24'ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor. Hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz."

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