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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşuyor
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Ukrayna için bu yıl 19,8 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını, gerekirse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 20.05.2022
G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek

Washington

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklamada bulundu.

G7'nin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın finansman açığının kapatılmasına ve Ukrayna halkına temel hizmetlerin sunulmasının devam edilmesine yardımcı olmak için bu yıl 19,8 milyar dolarlık bütçe desteğin harekete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Özellikle Avrupa Komisyonu'nun 9 milyar avroya kadar ek makro-finansal yardım önerisi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunda G7 ve uluslararası finans kuruluşları arasında devam eden çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla Ukrayna devlet işletmelerine ve özel sektöre planlı ek desteğin de 3,4 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen açıklamada, savaş süresince ve sonrasında Ukrayna'nın yanında olmaya devam edileceği ve gerektiğinde daha fazlasının yapılması için hazır olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın yarattığı zorluklar karşısında makroekonomik istikrarını korumak için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışıldığı aktarıldı.

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