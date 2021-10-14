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Ekonomi

G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin maliye bakanları, yüzde 15'lik küresel kurumsal vergiye destek verirken, enflasyonu yakından takip ederek, ekonomileri için mali desteği sürdüreceklerini açıkladı.

Barış Seçkin, Bahattin Gönültaş   | 14.10.2021
G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi

Roma

İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nda G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın dördüncü toplantısı Washington'da yapıldı. Toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, tedarik sorunlarının devam etmesi ve artan talebin ham madde ve enerji fiyatlarına getirdiği baskıyla yüksek kalan enflasyonun yakından takip edileceği vurgulandı.

G20 bildirisinde, merkez bankalarının "mevcut fiyat dinamiklerini yakından izlediği" belirtilerek, merkez bankalarının fiyat istikrarı dahil enflasyon için gerekli olanı yapacaklarının altı çizildi.

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, ekonomik toparlanmanın "ülkeler arasında" farklı olduğu ve Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı da savunmasız kaldığı vurgulandı.

Bildiride, "Mali istikrarı ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği korurken, kamu teşviklerinin erken geri çekilmesinden kaçınarak ekonomilerdeki toparlanmayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

G20 maliye bakanları, yoksul ülkelerde Kovid-19 salgınına karşı mücadele için tıbbi araç kıtlığını gidermek için çalışacaklarını da bildirdi.

Bildiride, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin ihracını daha geniş bir yelpazedeki kırılgan ekonomilere kanalize etmek için yeni bir güven fonu kurması gerektiği belirtildi.

G20 bildirisinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin tedbirlerin "etkin" bir şekilde uygulanmasının piyasalarda güven oluşturmak, sürdürülebilir bir toparlanma sağlamak ve uluslararası mali sistemin bütünlüğünü korumak için hayati olduğu vurgusu yapıldı.


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