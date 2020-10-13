Euro
9.32
Dolar
7.91
BIST 100
1,177.77
Altın
1,921.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Futbol kulüpleri eylülde yatırımcısına kaybettirdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, eylül ayında yatırımcısına kaybettirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.10.2020
Futbol kulüpleri eylülde yatırımcısına kaybettirdi

İstanbul

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, eylül ayında yatırımcısına kaybettirdi.

Ülkelerin ve ekonomilerin normalleşme adımları atması ve dünya genelinde liglerin fikstürlerinin belli olmaya başlaması dolayısıyla ağustos ayında hisse performansları olumlu etkilenen futbol kulüpleri, eylül ayında ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin devam eden endişelerle yatırımcısını üzdü.

Analistlere göre, Kovid-19 haricinde, yeşil sahalarda sergilenen kötü performans ve kendi ülkelerinde çıkan bir takım iddialar, kulüplerin hisse senedi piyasalarındaki performanslarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Eylül ayında Portekiz ekibi SL Benfica hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 0,4 kaybettirdi. Bu dönemde Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 2,8, İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,5, İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 7,2, Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 8,6, Fransız ekibi Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 10,2, diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri yüzde 11,4 değer kaybetti.

Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmeyen Portekiz ekibi Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi de hisse performansını etkileyen unsurlardan oldu. 

Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Manchester United'ın buradaki başarısız performansı hisse senedi piyasalarına yansıdı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un hisseleri, Kovid-19'un olumsuz etkileri yanında kulüp hakkındaki birtakım iddialarla da değer kaybetti.

Juventus'un transfer etmeyi düşündüğü Uruguaylı golcü Luis Suarez’in vatandaşlık başvurusu için girdiği İtalyanca dil sınavını kolaylıkla geçmesi konusunda kulübün etkisi olduğuna dair iddialar basında yer almıştı. Konu kamuoyunun ve özellikle de vatandaşlık bekleyen düzenli göçmenlerin tepkisini çekince savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kulüpler yılın 9 ayında da yatırımcısına kaybettirdi

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ocak-eylül döneminde de kaybettirdi. Sektörde Kovid-19 pandemisi nedeniyle liglere ara verilmesinin büyük gelir kayıpları oluşturacağına ve yıl genelinin zararla kapatılacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına SS Lazio yüzde 18,2, AFC Ajax yüzde 22,5, Manchester United yüzde 27, Juventus yüzde 31,8, Olympique Lyonnais yüzde 34, SL Benfica yüzde 38,6, Borussia Dortmund yüzde 41,7 kaybettirdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 67 bini aştı
İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı
Johnson and Johnson Kovid-19 aşı denemesini durdurdu

Benzer haberler

Futbol kulüpleri eylülde yatırımcısına kaybettirdi

Futbol kulüpleri eylülde yatırımcısına kaybettirdi

Süper Lig'de 4 haftalık oyuncu değişikliği karnesi

Türkiye 583. maçına çıkıyor

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif

Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif