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Ekonomi

Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Abdullah Yasin Güler   | 20.04.2022
Fuat Oktay başkanlığında Ticaret Bakanlığı Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda ele alınan Taslak, 9 Kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Planlanan düzenlemelerin değerlendirildiği, Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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