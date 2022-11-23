FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
Ankara
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