Freedom Holding CEO’su Timur Turlov, şirketin Türkiye pazarına yönelik hedeflerini anlattı

Turlov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da şirketinin Türkiye pazarına giriş sürecine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Türkiye’de bir banka satın aldıklarını ve buna yönelik sürecin devam ettiğini belirten Turlov, “Düzenleyici kurumların onayını yakın zamanda almayı umuyoruz.” dedi.

Turlov, Türkiye stratejilerinin merkezinde büyük ölçekli bir dijital yapı bulunduğunu vurgulayarak “Temel hedefimiz, bugün Kazakistan’da kurmayı başardığımız kadar büyük ölçekli bir dijital ekosistemi Türkiye’de de inşa etmek.” ifadesini kullandı.

Şirketin Türkiye’de aracı kurum lisanslarını aldığını ve teknik hazırlıkların sürdüğünü aktaran Turlov, “Halihazırda Türkiye’de aracı kurum lisanslarımızı aldık ve tüm sistemlerimizin son ayarları üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Turlov, geliştirdikleri “SuperApp” modelini Türkiye’ye uyarlamayı planladıklarını ve bankacılık, ödeme sistemleri, yatırım ürünleri ve yaşam tarzı hizmetlerini tek bir platformda birleştireceklerini söyledi.

Türkiye pazarında daha fazla iş ortaklığıyla ilerleyeceklerini kaydeden Turlov, yerel şirketlerle kurulacak işbirliklerinin büyüme açısından kritik rol oynayacağını dile getirdi.

Turlov, Türkiye’nin şirket için stratejik önemine işaret ederek “Türkiye bizim için Kazakistan’dan daha büyük ilk pazar olacak.” yorumunda bulundu.

Operasyonel hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Turlov, “Hizmetimizi mevcut tüm ürünlerle zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Pek çok sistemimizi uluslararası genişleme için önceden hazır hale getirdik. Yeni bir pazara girdiğimizde kendi işlem altyapımızı (processing), kartlı ödeme işimizi hızlıca devreye alabilecek ve tüm ürünleri destekleyebilecek durumdayız.” dedi.

Turlov, Türkiye’nin ölçeğine dikkati çekerek “Türkiye çok daha büyük bir pazar ve daha fazla sermaye, yatırım ve adaptasyon gerektiriyor. Başarılı olmamız halinde şirket değerimizi ikiye hatta üçe katlayabilecek bir potansiyel görüyoruz.” görüşünü paylaştı.

Süreç takvimine ilişkin de bilgi veren Turlov, “Bu yıl düzenleyici ve lisans süreçlerini tamamlamayı umuyoruz. Sonrasında güçlü bir IT altyapısı kurma süreci başlayacak. Türkiye’de kendi teknik altyapımızı ve platformlarımızı oluşturacağız. En iyimser senaryoda, önümüzdeki yılın sonunda ölçeklenebilir bir ürünle pazara çıkabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Turlov, şirketin yapısına ilişkin yaklaşımını da paylaşarak, “Biz merkeziyetçi bir yapıdan ziyade yerel inisiyatife önem veren bir şirketiz.” dedi.

Türkiye sermaye piyasalarının gelişmişliğine işaret eden Turlov, “Türkiye’nin borsa piyasası oldukça gelişmiş ve aktif. Bu da bizim için büyük bir avantaj çünkü yatırım kültürü zaten yerleşmiş durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Turlov, Türkiye’ye yönelik orta vadeli hedeflerini de açıklayarak “Önümüzdeki 1,5 yıl içinde temel altyapıyı kurmayı, ardından yaklaşık 3 yıl hızlı büyüme sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde ise sigorta dahil tüm ana iş kollarını devreye almış olmalıyız. Çünkü rekabet giderek artıyor.” diye konuştu.

Şirket hakkında

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Freedom Holding Corp. iştiraki Freedom Finansal Hizmetler AŞ, Turkish Bank AŞ hisselerinin yüzde 99,32’sini devralmak üzere Satış ve Satın Alma Sözleşmesi imzalamıştı.

Halihazırda 21 ülkede faaliyet gösteren şirket, 11 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor ve NASDAQ'ta FRHC koduyla işlem görüyor ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 9,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirket, Türkiye pazarına girişle birlikte bankacılık, yatırım ve ödeme hizmetlerini tek bir finansal ekosistem altında birleştirmeyi ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.