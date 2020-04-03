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Ekonomi

Ford, Avrupa fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 4 Mayıs’a uzattı

ABD'li otomotiv şirketi Ford, Avrupa fabrikalarının çoğunda araç ve motor üretiminin geçici durdurulması sürecini en az 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Bahattin Gönültaş   | 03.04.2020
Ford, Avrupa fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 4 Mayıs’a uzattı

Berlin

Ford’tan yapılan açıklamada, şirketin Almanya’nın Saarlouis, Köln, Romanya’nın Craiova ve İngiltere’nin Ridgend ve Dagenham’daki tesislerinde araç ve motor üretim faaliyetlerinin askıda kalması sürecinin 4 Mayıs'a uzatıldığı bildirildi. 

Açıklamada, şirketin İspanya’nın Valencia şehrindeki fabrikasındaki üretimin 27 Nisan'a kadar askıda kalacağı belirtilerek, "Ford’un üretimi yeniden başlatma planları, ağırlıklı olarak önümüzdeki haftalardaki Kovid-19 pandeminin durumuna, o zamanki yürürlükte olan ulusal kısıtlamalara, tedarikçi durumuna ve bayi ağımızın çalışabilme yeteneğine bağlıdır." ifadesine yer verildi.

Şirket geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa fabrikalarının çoğunda 19 Mart’tan itibaren üretimin askıya alındığını bildirerek, Kovid-19 salgınının yayılmasına bağlı olarak üretiminin askıda kalma sürecinin birkaç hafta sürebileceğini belirtmiş fakat tarih açıklamamıştı.

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