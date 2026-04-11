Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda yüzde 75 arttı Türkiye'de toplam fon büyüklüğü yılın ilk çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 75 artışla 8 trilyon 718 milyar lira oldu.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de toplam fon büyüklüğü geçen yılın ilk çeyreğine göre önemli oranda arttı. Yıllık bazda bakıldığında mart sonu itibarıyla toplam fon büyüklüğü yüzde 75 artarak 4 trilyon 989,6 milyar liradan 8 trilyon 718 milyar liraya çıktı.

Yılbaşından bu yana hesaplandığında ise fon yatırımlarının portföy değeri yüzde 2,6 arttı.

Fon yatırımcısı sayısı da martta yıllık yüzde 4,3 artarak 5 milyon 504 bin 628 kişiden 5 milyon 740 bin 565 kişiye yükseldi. Yılbaşından bu yana toplam fon yatırımcısı sayısındaki artış ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Mart sonu itibarıyla fon tarafında 5 milyon 687 bin 694 yerli yatırımcı ve 52 bin 871 yabancı yatırımcı yer aldı.

Toplam fon yatırımcısı sayısının 5 milyon 521 bin 656 kişisi gerçek kişilerden, 203 bin 261 kişisi tüzel kişilerden, 15 bin 648 kişisi ise fon yatırımı yapan fonların da içinde bulunduğu diğer kategorisinden oluştu.

İstanbul zirvedeki yerini korudu

En çok fon yatırımcısı 1 milyon 324 bin 967 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 513 bin 125 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 458 bin 649 kişiyle İzmir oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yerleşik kullanıcıların fon yatırımlarının büyüklüğü 5 trilyon 308 milyar 780 milyon lira oldu. Ankara'daki yatırımcıların fon yatırımlarının büyüklüğü 899 milyar 281 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların da 447 milyar 907 milyon lira olarak tespit edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra fon tarafında en fazla yatırımcısı olan il Antalya oldu. Antalya'da bu dönemde 255 bin 400 kişi fon yatırımcısı olurken, Antalya'daki yerleşiklerin portföy değeri 185 milyar 477 milyon lira olarak belirlendi.

Bursa ise 193 milyar 789 milyon lirayla portföy değerinde İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonraki en büyük fon portföy büyüklüğüne sahip il oldu.

Yatırımcı sayısına bakıldığında 3 büyük şehirden sonra 4. sıradaki Antalya'yı 214 bin 590 kişiyle Bursa, 138 bin 37 kişiyle Muğla, 136 bin 918 kişiyle Adana, 132 bin 505 kişiyle Mersin, 123 bin 803 kişiyle Kocaeli ve 112 bin 626 kişiyle Denizli takip etti.

Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 185 milyar 477 milyon lirayla Antalya, 106 milyar 277 milyon lirayla Muğla, 92 milyar 480 milyon lirayla Kocaeli, 86 milyar 873 milyon lirayla Adana, 74 milyar 59 milyon lirayla Gaziantep ve 68 milyar 647 milyon lirayla Mersin izledi.

En yüksek portföy değeri 50-54 yaş grubunda

Fon yatırımcılarının yaş gruplarına göre incelendiğinde, 50-54 yaştaki yatırımcılar 722,1 milyar lirayla en çok fon portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı ise 670 bin 817 kişiyle 45-49 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 0-14 yaş grubu olurken, söz konusu grup 44 bin 874 yatırımcıyla en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 654,6 milyon lira, 15-19 yaş yatırımcılarda 4 milyar 612,8 milyon lira, 20-24 yaş yatırımcılarda 30 milyar 411,2 milyon lira oldu.

25-29 yaş yatırımcılarda portföy büyüklüğü 94,9 milyar lira, 30-34 yaş yatırımcılarda 153,9 milyar lira, 35-39 yaş yatırımcılarda 248 milyar lira, 40-44 yaş yatırımcılarda 447 milyar lira ve 45-49 yaş yatırımcılarda 683,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

722,1 milyar lirayla en çok fon portföyüne sahip 50-54 yaş grubunu 697,6 milyar lira ile 55-59 yaş grubu izledi. Portföy büyüklüğü 60-64 yaş grubunda 640,7 milyar lira, 65-69 yaş grubunda 542,6 milyar lira, 70-74 yaş grubunda 417,5 milyar lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grupta ise 553,5 milyar liralık portföy olması dikkati çekti.