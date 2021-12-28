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Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısına başladı.

Zeynep Çetinkaya   | 28.12.2021
Fiyat İstikrarı Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin masaya yatırılması bekleniyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.

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