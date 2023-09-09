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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Dilara Zengin Okay  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı

Washington

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