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Ekonomi

Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin "BB" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ve “negatif” not görünümünün teyid edildiği belirtildi.

Gökhan Kurtaran   | 03.05.2019
Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

London, City of

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin "BB" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ve “negatif” not görünümünün teyid edildiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin reytingi ve negatif not görünümünü, zayıf dış finansmanını, geniş dış açık finansman gereksinimini, düşük döviz rezervlerini, yüksek net dış borcunu, yüksek enflasyonunu, ekonomik oynaklık geçmişini ve politik ve jeopolitik risklerini yansıtıyor." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarına da değinilerek, "Reyting, güçlü kamu finansmanı, geniş ve çeşitlilik taşıyan ekonomisi, canlı özel sektörü, kişi başına gayri safi milli gelir ve aynı gruptaki ülkelerin ortalamasını üzerinde olan insani kalkınma göstergeleri ile destekleniyor." vurgusu yapıldı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, geçen yıl yaşanan Türk lirasındaki değer kaybının ardından ekonominin uyum sağladığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yeniden dengelenme ve istikrar yolunda cari açık tarafında sert bir düzeltme gerekiyor. Ekonomik iyileşme görünümü, enflasyon, ekonomik politika uygulaması, bunun kamu finansmanı ve bankacılık sektörüne olan etkisi açısından dikkate değer belirsizlikler mevcut." 

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,1 seviyesinde daralmasının beklendiği, ekonominin 2020 yılında ise yüzde 3,1 büyüme ile yeniden canlanmasının beklendiği aktarıldı. 

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