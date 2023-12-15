Dolar
29.06
Euro
31.84
Altın
2,041.68
ETH/USDT
2,278.70
BTC/USDT
42,816.00
BIST 100
7,969.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch Ratings: Makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi Türk bankalarının marjlarını destekledi

Fitch Ratings, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Fitch Ratings: Makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi Türk bankalarının marjlarını destekledi

Londra

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankaları makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Parasal sıkılaşma süreci kredi büyümesi üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek lira faiz oranları göz önüne alındığında büyümenin sınırlı kalmasını bekleyen Fitch Ratings'e göre, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para toptan fonlama/özkaynak dışı ortalama payı üçüncü çeyrek sonunda oldukça istikrarlı seyretti.

Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bürokrasisi büyük ve güçlü Türkiye için bir imkandır
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına iki şüpheli daha eklendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz
İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

Benzer haberler

Fitch Ratings: Makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi Türk bankalarının marjlarını destekledi

Fitch Ratings: Makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi Türk bankalarının marjlarını destekledi

Fitch Ratings: ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümü kötüleşiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet