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Ekonomi

Fitch: Küresel makroekonomik görünüm yılın başından bu yana önemli ölçüde kötüleşti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel makroekonomik görünümün yılın başından bu yana önemli ölçüde kötüleştiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 21.06.2022
Fitch: Küresel makroekonomik görünüm yılın başından bu yana önemli ölçüde kötüleşti

Washington

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, enflasyon, faiz artışları ve stagflasyonun sektör görünümlerini zayıflattığı aktarıldı.

Açıklamada, küresel makroekonomik görünümün 2022'nin başından bu yana önemli ölçüde kötüleştiği kaydedildi.

Kötüleşen makroekonomik görünümün yaklaşık 300 sektör ve varlık performansı görünümünün gözden geçirilmesine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, sıkılaşan finansal koşulların, zayıflayan büyümenin, Rusya-Ukrayna savaşının ve tedarik zincirinde devam eden kesintilerin birden çok sektörü etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, beklenenden daha yüksek enflasyon ve daha hızlı parasal sıkılaşmadan kaynaklanan kırılganlıkların olduğu bir dönemde gayrisafi yurt içi (GSYH) büyümesine yönelik aşağı yönlü revizyonların sektör görünümlerindeki aşağı yönlü değişikliklerin çoğunu yönlendiren ana tema olduğu aktarıldı.

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısında, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a düşürmüştü.

Kredi derecelendirme kuruluşu, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağını bildirmişti.

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