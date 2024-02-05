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Ekonomi

Fitch: Jeopolitik ve politika 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden ortaya çıkıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik ve politikanın 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden öne çıktığı bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Fitch: Jeopolitik ve politika 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden ortaya çıkıyor

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların, birçok ülkede yaklaşan seçimlerin ve bazı bölgelerde doğal kaynaklara ilişkin artan mevzuat belirsizliğinin emtia piyasalarına yönelik jeopolitik ve politik riskleri yeniden ortaya çıkardığını bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, jeopolitik ve politikanın 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden öne çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, petrol ve gaz, bakır ve altın dahil olmak üzere çoğu emtia için jeopolitik fiyat priminin devam etmesinin beklendiği ancak ekonomik büyümedeki düşüş ve önemli miktarda yedek petrol kapasitesinin fiyat artışını sınırlayacağı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, petrol, bakır ve alüminyum dahil emtialardaki küresel talep artışının, küresel ekonomik büyümeye ve emlak piyasası istikrar kazanmaya çalışırken Çin'in yüzde 5'in altında kalan büyüme tahminine bağlı olarak 2024'te zayıflamasının beklendiği belirtildi.

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