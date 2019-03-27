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Ekonomi

Fitch Halkbank'ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı

Fitch, Halkbank'ın kredi notunu teyit ederken, bankanın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı.

Gökhan Kurtaran   | 27.03.2019
Fitch Halkbank'ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın kredi notunu “B+”olarak teyit ederken, bankanın finansal kapasite notunu (VR) negatif izlemeden (RWN) çıkardığını duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Halkbank'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B+” olarak teyit edildiği bildirildi.

Bankanın finansal kapasite notunun ise negatif izlemeden çıkarılarak "b+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, bankanın uzun vadeli kredi notu görünümünün ise negatif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bankanın finansal kapasite notunun negatif izlemeden çıkarılması, Fitch’in Halkbank'ın bağımsız kredi profiline yönelik ABD’deki potansiyel soruşturmalara ilişkin anlık risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmesini yansıtmaktadır. Fitch, bankanın finansal kapasite notunu 2018 yılının ocak ayında negatif izlemeye almıştı.” değerlendirmesine yer verildi.

O dönem bankanın birtakım ceza ya da cezalandırıcı önlemlere maruz bırakılacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, “Soruşturmaya ilişkin aradan geçen zaman ve bu sürede soruşturmaya ilişkin bir açıklamanın olmaması nedeniyle tamamen ortadan kalkmamış olsa da biz bu risklerin azaldığına inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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