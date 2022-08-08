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Ekonomi

Fitch: ABD'de eyalet bütçeleri gelecek makro belirsizliklere hazırlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de eyalet bütçelerinin gelecek makro belirsizliklere hazırlandığını belirterek, 2023 mali yılına girerken çok daha iyi bir konumda olduklarını kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 08.08.2022
Fitch: ABD'de eyalet bütçeleri gelecek makro belirsizliklere hazırlanıyor

Washington

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, eyalet bütçelerinin gelecek birkaç ay boyunca enflasyonist ve makro baskılarla mücadele edecek şekilde yapılandırıldığı aktarıldı.

ABD'de eyalet bütçelerinin gelecek makro belirsizliklere hazırlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu bütçelerin 2023 mali yılına girerken çok daha iyi bir konumda olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2023 mali yılı yaklaşırken 50 eyaletin tamamının bütçelerini yürürlüğe koyduğu, bunun büyük ölçüde artan gelirler sayesinde Kovid-19 öncesi dinamiklere göre bir gelişme olduğu kaydedildi.

Daha yavaş bir ekonomik büyüme ve artan enflasyonun bazı aşağı yönlü riskler oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, yürürlüğe giren bütçelerin potansiyel ekonomik ve jeopolitik rüzgarları dikkate aldığı vurgulandı.

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