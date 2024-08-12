Dolar
33.55
Euro
36.71
Altın
2,471.88
ETH/USDT
2,670.30
BTC/USDT
59,182.00
BIST 100
9,828.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch, ABD başkanlık seçiminin şirket derecelendirmelerini doğrudan etkilemesini beklemiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kasım 2024 başkanlık seçiminin ABD şirketlerinin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkileyeceğini öngörmediğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Fitch, ABD başkanlık seçiminin şirket derecelendirmelerini doğrudan etkilemesini beklemiyor

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılki başkanlık seçiminin ülkedeki şirketlerin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkilemesinin beklenmediği belirtilerek, "Doğrudan federal politika değişikliklerinden kaynaklanan derecelendirme eylemleri nadirdir. Ancak, iklim ve sosyal politikalardaki önemli değişimlerin özellikle otomotiv, enerji, sağlık ve kamu hizmetleri sektörleri için uzun vadeli etkileri olabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Kurumsal kredi profillerinin, Donald Trump yönetiminde en çok ticari korumacılık, kalıcı mali baskılar, iklim politikasının geri çekilmesi ve sosyal politika reformundan etkileneceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, jeopolitik ve dış politika, finansal serbestleşme ve özelleştirme ile kısıtlı göçün de kredi profilini etkilediği ancak bunun dolaylı şekilde olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alanlarda mevcut politikalarda önemli revizyonların yapılma olasılığının en yüksek olduğu durumun, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'da ve Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesi olduğu kaydedildi.

Tüm kurumsal sektörlerin başkanlık yönetimlerinde ve Kongre'deki güç dengesindeki değişikliklere çeşitli derecelerde maruz kaldığına değinilen açıklamada, federal politikalar ve düzenlemelerin bazı sektörlerin kar ve nakit akışı üretme yeteneğini önemli ölçüde etkileyebileceği ve nihayetinde varlık değerlemeleri ve sermaye dağıtım kararlarına etki yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yeni mevzuatı geçirme ve uygulamanın uzun bir süreç olduğuna işaret edilerek, bunun şirketlere olumsuz politika sonuçlarının finansal profilleri üzerindeki etkilerini azaltmak için iş modellerini ayarlamada zaman tanıyacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'daki görüşmesi sürüyor

Benzer haberler

ABD: İran'ın (İsrail'e) karşı saldırısı bu hafta olabilir

ABD: İran'ın (İsrail'e) karşı saldırısı bu hafta olabilir

Fitch, ABD başkanlık seçiminin şirket derecelendirmelerini doğrudan etkilemesini beklemiyor

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan ortak "Gazze" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de okula saldırarak 100 Filistinliyi öldürmesini kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de okula saldırarak 100 Filistinliyi öldürmesini kınadı
Paris'te gözaltına alınan ABD'li rap sanatçısı Travis Scott serbest bırakıldı

Paris'te gözaltına alınan ABD'li rap sanatçısı Travis Scott serbest bırakıldı
WSJ: ABD, Venezueal Devlet Başkanı Maduro'ya görevi bırakması karşılığında affedilmesi teklifinde bulundu

WSJ: ABD, Venezueal Devlet Başkanı Maduro'ya görevi bırakması karşılığında affedilmesi teklifinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet