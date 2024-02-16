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Ekonomi

Firmalar kışlık lastikleri karla kaplı Sarıkamış yollarında test ediyor

Kazakistan'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen oto lastik firmaları yetkilileri, kış lastiklerini karla kaplı 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ormanlarında test ediyor.

Cüneyt Çelik  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Firmalar kışlık lastikleri karla kaplı Sarıkamış yollarında test ediyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kış mevsiminin çetin geçtiği Sarıkamış ilçesine gelen oto lastik şirketleri, ürettikleri lastiklerin yüksek rakımda kar ve buza karşı dayanıklılığını deniyor.

Bazı otomotiv şirketleri de burada araçlarının kış performansını test edip kar ve buzda araç sürüş eğitimi veriyor.

Oto lastik firması yetkilisi Kazakistanlı Dinara Jumabayeva, AA muhbirine, lastiklerini ilçede test ettiklerini söyledi.

Bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Jumabayeva, "Kış lastiklerinin burada deneyimlemek aşırı güzel. Sarıkamış pistinde güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Karın yağmasıyla etraftaki doğal güzellikler piste ayrı bir güzellik kattı." dedi.

Yurt içi ve dışından 150 bayi yetkilisi geldi

Sarıkamış'ta lastiklerini test eden başka bir firmanın pazarlama müdürü Handan Gürsoy, yurt içi ve dışından yaklaşık 150 bayi yetkilisinin ilçeye geldiğini anlattı.

Kazakistan'dan 13 misafir ağırladıklarını dile getiren Gürsoy, şunları aktardı:

"Açıkçası biz hep kış lastiğinin öneminden bahsediyoruz, yazın yaz, kışın kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz. Dolayısıyla bunu ülkemizde deneyimletmek bizim için gerçekten gurur verici bir olay. Daha önce misafirlerimizi hep yurt dışına götürerek bu deneyimi sağlatıyorduk ama şu anda kendi ülkemizde, Kars'ta böyle bir ortamda kış lastiklerini deneterek, bayilerimizin sattıkları lastikleri çok daha iyi tüketicilere anlatmasını sağlayacağız."

Gürsoy, Sarıkamış ilçesinde test için tüm koşulların bulunduğunu belirterek, "Kış lastikleri için Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde yapılan testler burada da yapılabilir. Sarıkamış'ta bu atmosferde biz lastik testimizi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebildik. Artık, Kars'ın otomotiv şirketlerinin test sürüş merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi biz bunu yapan ilk firmayız ve bundan da gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki lastik testlerimizi güvenle memnuniyetle Sarıkamış'ta Kars'ta yapmak isteriz." diye konuştu.

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