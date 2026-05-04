Fırat Kalkınma Ajansı, imalat ve turizm yatırımlarını yeşil geçiş finansmanıyla destekleyecek Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki KOBİ'lere, bunların yeşil geçişe konu faaliyetlerine yönelik, proje başına en az 2,6 milyon lira, en fazla 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aracılığıyla, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 235 milyon lira destek vererek bu illerdeki imalat sanayisi ve turizm sektörlerinin büyümesine, kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlayacak.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanıyla yürütülen SoGreen Projesi kapsamında 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine aktarılacak. Projeyle KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. Ayrıca, yerelde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımlarına da öncelik verilecek.

Proje, 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. İstihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

FKA tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 235 milyon lira destek sağlanacak.

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması öngörülüyor. Bu çerçevede imalat sanayisi ve turizm sektörlerindeki KOBİ'lerin üretim süreçlerinin ve iş modellerinin yeşil geçişinin, yüksek katma değerli ürün üretimi odağında desteklenmesi hedefleniyor.

Geri ödemeli finansman desteği kapsamında KOBİ'lerin belirlenen önceliklere ilişkin yatırımları, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecek. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanması gerekiyor.

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere avantaj puan sağlanacak. Buna göre kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençlerin sahip oldukları ya da yönettikleri KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi alanlara odaklanan program çerçevesinde özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen proje başvurularına öncelik verilecek.