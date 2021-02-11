Fintech şirketleri yatırım ve büyümenin etkisiyle karlılığı geri planda tutuyor
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Eliaçık, Fintech sektörünün artık 10 milyondan fazla bireyin ve 100 binden fazla işletmenin hayatına dokunduğunu belirterek, "Sektöre gelen yatırımların büyüklüğü, ilerlediğimiz yolda hızımızı artırmamızı sağlıyor." dedi.
Istanbul
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, AA muhabirinin Türk finansal teknolojiler (Fintech) hakkında sorularını cevapladı.
Kovid-19 salgınının 2020 boyunca, zorunlu olarak dijital dönüşüme büyük bir ivme kazandırdığını anlatan Eliaçık, bireylerin günlük hayatlarını sürdürebilmek için olağan davranış ve alışveriş kalıplarını değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.
İşletmelerin ise ticari hayatın devam etmesi ve müşterilerin isteklerine cevap verebilmek adına yıllarca sürebilecek değişimi birkaç ay içerisinde işlerine uygulamak zorunda kaldığını aktaran Eliaçık, "Her ne kadar zorunlu bir dönüş olsa da nimetlerinden faydalandığında bu değişimin kalıcı olacağını, geriye dönülmeyeceğini düşünüyorduk ve öyle olacağını görüyoruz.
Doğal olarak dijital dönüşümün lider sektörleri arasında yer alan finans ve onun da kendi içinde öncüsü olan finansal teknolojiler, hem dijital dönüşümü ve değişikliği gerçekleştirdikleri hem de bu değişimi işlerinde yüzde 100’ün üzerinde büyümeyle sonuca dönüştürdükleri bir yılı geride bıraktı." bilgilerini verdi.
"Dijital cüzdanlar 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor"
Eliaçık, finansal teknolojiler sektörünün artık 10 milyondan fazla bireyin ve 100 binden fazla işletmenin hayatına dokunan, çözüm üreten, rekabeti zenginleştiren bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Türkiye'de TÖDEB üyesi 55 şirketin omurgasını oluşturduğu 350’ye yakın finansal teknoloji şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.
Eliaçık, bu şirketlerin dijital cüzdanları ile 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini kaydetti.
Fintech çözümlerinin birey ve işletmelerin hayatının merkezine yerleştiğini anlatan Eliaçık, "Bireyler farkına varmasa da fatura öderken, para transfer ederken veya e-ticaret sitesinde alışveriş yaparken finansal teknoloji şirketlerinin hizmetlerinden yararlanıyor veya kullanıyorlar.
Finansal refahta tüm segmentlerin ancak özellikle de yeterince pay alamayanlara erişerek, onların hayatını kolaylaştırmak, erişilebilir ve düşük maliyetli çözümler sunmak amacında olan finansal teknoloji şirketlerinin gittikçe artan bir ivmeyle büyümelerine ve merkezi konumlarını güçlendirmelerine şahit olacağız." diye konuştu.
Kullanıcılar kontrol sahibi olacak
Eliaçık, 2020 yılının son ayları ve özellikle 2021 yılının başlangıcında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan ve Türkiye için finansal teknolojilerin önemini ve konumunu perçinleyen somut ve uygulamaya yönelik mevzuat değişiklikleri veya hazırlıklarıyla geçtiğini söyledi.
Finansal sistemin düzenleme ve güven zemininde geliştiği, ilerlediği düşünülürse, 2021 yılının şirketler için hızlanma ve koşma dönemi olacağını aktaran Eliaçık, "Son kullanıcıların hayatında değişecek olan kolaylık, basitlik ve sadelik temelinde aldığı finansal hizmetin içeriğini ve ücretini şeffaf bir şekilde gördüğü, kolayca ve olduğu yerden fiziksel bir ziyaret gerekmeden müşteri ilişkisi kurabildiği, kontrolü tamamen kendisine geçen, istediği anda istediği yerden erişebileceği bir finansal sistemle buluşmaları olacak." ifadelerini kullandı.
"TCMB ve MASAK gibi kurumların önümüzdeki dönemde atacağı adımlar çok kıymetli"
Eliaçık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından devreye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nin geleceğe dair çok net mesajlar verdiğini söyledi.
Bundan sonra hayatımızda belirli sınırlamalara takılan değil, işlemlerin anında gerçekleştiği ve hizmetin 7/24 kesintisiz verileceği bir dönemin açıldığını anlatan Eliaçık, "Bunu gerçekleştirirken her şeyin bir anda olmadığı, kontrollü ve emin bir şekilde, hiçbir aksaklığa sebep olmadan planlı bir geçiş ile sürecin ilerleyeceğini görüyoruz. Bu bize yenilik ve teknolojinin etkin kullanımının zorunluluğunu bir daha gösteriyor ki finansal teknoloji şirketlerinin görevinin tam da bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için başta TCMB ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kurumların önümüzdeki dönemde atacağı adımları çok kıymetli ve önemli görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"Yatırım ve büyümenin devam ettiği noktada karlılık odağı daha geri planda kalıyor"
Eliaçık, sektörün, özellikle rekabetin zenginleştirilmesi alanında ülkeye çok önemli kazanımlar sağladığını belirterek, bu açıdan gurur duyduklarını söyledi.
Sektörün aldığı yatırımların büyüklüğünün sektörü daha da güçlendirdiğini anlatan Eliaçık, "Sektöre gelen yatırımların büyüklüğü, ilerlediğimiz yolda hızımızı artırmamızı sağlıyor. Yatırım ve büyümenin devam ettiği noktada karlılık odağı daha geri planda kalıyor. Kamunun doğrudan sektöre girişinden ziyade, rekabeti zenginleştirecek ve yeniliği destekleyecek yönde politikalarının ekosistem oluşturmak üzere daha olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Diğer şekli güçlü şirketler çıkarabilir ancak ekosistem oluşturmayı sağlamayacaktır." diye konuştu.
Önümüzdeki ilk üç ay boyunca düzenlemelerde köklü ve yeni değişiklikler beklediklerini anlatan Eliaçık, yılın geri kalanının ise muhtemelen bu değişikliklere uyum ve her zaman olduğu gibi rekabet içinde pazarın büyümesi odağında geçeceğini söyledi.
Eliaçık, Türk fintech'lerde yerli-yabancı sermaye dağılımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kısmen veya tamamen yabancı sermayeli fintech sayısının ve oranının oldukça az olduğunu, hatta yüzde 10’un altında olduğunu biliyoruz. Eğer global rekabette ülkemizi istediğimiz konuma getirmek, uluslararası yarışta var olmak ve bölgesinde etkin bir finans merkezi olmak istiyorsak bu oranın artması için çaba harcamalıyız. Bunun bir süreç olduğunu ve fintechlerin belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa erişmesi gerektiği düşünüldüğünde özellikle geçen yıl adımları atılan yurt dışı menşeili yatırımların 2021’de sayı olarak az ancak hacim olarak oldukça büyüdüğüne şahit olacağımızdan eminim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.