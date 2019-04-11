'Fındıkta stokları nisan sonuna kadar piyasaya sunacağız'
TMO Genel Müdürü Güldal, "Fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız." dedi.
Ordu
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından düzenlenen "Ulusal Fındık Çalıştayı" Ordu'da sektörün önde gelen kurum, sanayi ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Boztepe'deki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıkta yol haritasının belirleneceği çalıştayın sektöre hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Güldal, fındığın özellikle hasat döneminden itibaren konuşulmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Fiyatı kaç lira, kim alacak, TMO alacak mı, almayacak mı, alırsa da kaça alacak, piyasa nasıl şekillenecek, rekolte nasıl olacak? Kamuoyunun gündemini gün, hatta aylarca bunlar meşgul ediyor. Fındık sadece fiyatının ve pazarının konuşulacağı ürün değildir. Aksi takdirde çok büyük haksızlık ederiz. Fındık ülkeye katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyar dolar bir ihracat getirisi vardır. Fındık Türkiye'deki tarımsal ürünler içerisinde en baştaki yüz akımız, en değerli ürünümüzdür."
"Stoklarımızı ay sonuna kadar sunmuş olacağız"
Güldal, 2018 yılında TMO'nun fındık alımına değinerek, "14 ile 14,5 liradan piyasaya girerek alım yapmaya başlamıştık. Fiyatı düşmeye başlayan fındık yükselmeye başladı. Nihayetinde üreticilerin elindeki büyük ölçüde fındık pazara sunulmuş oldu. Sonuçta bizim elimizde geçmiş yıldan, 2016 ve 2017 yılından kalan bir fındık stoğumuz da vardı. Onu da üreticileri düşünerek sabır gösterdik ve piyasaya arz etmedik. 3 Nisan itibariyle de bilindiği üzere piyasa sunmaya başladık. Çok önemli talepler geliyor. Ümit ediyorum, fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.