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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi: TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçlar geliştirilecek

Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgulandı.

Zeynep Canlı   | 23.12.2021
Finansal İstikrar Komitesi: TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçlar geliştirilecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Komitenin ikinci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkenin finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların iş birliği içinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır."


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