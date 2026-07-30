"Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda "Sahte Ürünlerle Mücadelede Küresel Çözümler ve İş Birliği" paneli düzenlendi.

"Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda sahte ürünlerle mücadele konusu ele alındı "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda "Sahte Ürünlerle Mücadelede Küresel Çözümler ve İş Birliği" paneli düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" devam ediyor.

Moderatörlüğünü sahte ürün ve marka ihlalleriyle mücadele eden sivil toplum kuruluşu REACT'in Küresel Müşteri Yöneticisi Hanh Nguyen'in üstlendiği panele, sağlık alanında faaliyet gösteren AbbVie şirketinin Avrupa Bölge Müdürü Gert-Jan Van Diest, tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren Kenvue şirketinin Küresel Marka Koruma Müdürü Muhammed Taha, Almanya merkezli Merck KGaA firmasının Küresel Sağlık Sektörü Soruşturmaları Başkanı Janina Seiler, İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis'in Sahte İlaçlarla Mücadele Avrupa Bölge Müdürü Lucy Hambloch konuşmacı olarak katıldı.

AbbVie şirketinin Avrupa Bölge Müdürü Van Diest, konuşmasında, sahte ürünlerle mücadelede en büyük zorluğun çevrim içi satış kanalları olduğunu belirterek, yapay zeka destekli izleme araçları sayesinde çok daha fazla veriye ulaştıklarını söyledi.

REACT ve kolluk kuvvetlerinden gelen ihbarların yanı sıra çalışanlar, müşteriler, doktorlar ve estetik kliniklerinden gelen bildirimlerin de büyük önem taşıdığını ifade eden Van Diest, amaçlarının yalnızca sahte ürün satıcılarını değil, dağıtım depolarını ve üretim tesislerini de tespit ederek sahtecilik ağlarını kaynağında çökertmek olduğunu kaydetti.

Yapay zekayla üretilen görseller sahte ürünlerle mücadeleyi zorlaştırıyor

Kenvue şirketinin Küresel Marka Koruma Müdürü Taha, kişisel sağlık ürünlerinde sahteciliğin giderek daha fazla çevrim içi platformlara kaydığını belirterek, yapay zekayla üretilen görsellerin sahte ürünlerin tespitini zorlaştırdığını söyledi.

E-ticaret platformlarında satıcıların sıklıkla stok fotoğrafları ve sahte adresler kullandığını ifade eden Taha, bu nedenle platformlarla satıcı bilgilerinin doğrulanması konusunda işbirliği yürüttüklerini dile getirdi.

Taha, amaçlarının çevrim içi tespit edilen vakaları saha soruşturmalarına taşıyarak sahte ürünlerin kaynağına ulaşmak ve elde edilen delilleri kolluk kuvvetleriyle paylaşarak operasyonlara destek vermek olduğunu kaydetti.

Sahte ürünlerle mücadelede şirketler arası bilgi paylaşımı önemli rol oynuyor

Merck KGaA'nın Küresel Sağlık Sektörü Soruşturmaları Başkanı Seiler, ilaç sektöründe sahte ürünlerle mücadelede şirketler arasındaki bilgi paylaşımının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, bu kapsamda REACT gibi platformlar aracılığıyla istihbarat alışverişi yaptıklarını aktardı.

Seiler, sahte ürünlerdeki yeni eğilimler, sevkiyat rotaları ve hedef ülkeler hakkında bilgi paylaşımının soruşturmaları güçlendirdiğini ifade etti.

Rakip şirketler olmalarına rağmen ortak hedeflerinin sahte ürünlerin üretim merkezlerini ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Seiler, bu alandaki işbirliğinin karşılıklı güvene dayandığını kaydetti.

Novartis'in Sahte İlaçlarla Mücadele Avrupa Bölge Müdürü Hambloch da sahte ilaçların tespitinin kolluk kuvvetleri için oldukça zor olduğunu belirterek, bu süreçte ilaç şirketlerinin teknik bilgi ve doğrulama desteğinin kritik önem taşıdığını söyledi.

Hambloch, ürünlerin ambalajı, son kullanma tarihi ve diğer güvenlik unsurlarının doğrulanması konusunda yetkili kurumlarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Romanya ve Türkiye'de kolluk kuvvetleriyle yürüttükleri ortak çalışmalar sayesinde ele geçirilen ilaçların kısa sürede orijinallik kontrolünden geçirilebildiğini belirten Hambloch, kamu-özel sektör işbirliğinin sahte ilaçlarla mücadelede sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.