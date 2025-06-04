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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, tarifelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koydu

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik belirsizliğin temkinli yaklaşıma neden olduğu kaydedildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Fed'in Bej Kitabı, tarifelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koydu

New York

ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun haziran sayısını yayımladı.

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Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana hafif bir düşüş gösterdiği belirtildi.

Raporda, ekonomik ve politik belirsizlik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret edilerek, bunun tüm bölgelerde iş ve hanehalkı kararlarında tereddüde ve temkinli bir yaklaşıma yol açtığı aktarıldı.

Birkaç bölgede ekonomik görünümün kötüleştiği, birkaç bölgede ise iyileştiği kaydedilen raporda, görünümün genel olarak bir önceki rapora göre değişmediği ifade edildi.

Raporda, istihdamın bir önceki rapordan bu yana çok az değiştiği, ücretlerin mütevazı bir hızla artmaya devam ettiği bildirildi.

Ancak birkaç bölgede ücret baskılarında genel bir gevşeme olduğunun belirtildiği raporda, birkaç bölgede de artan yaşam maliyetlerinin ücretlere yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedildi.

- "Fiyatlar ılımlı bir hızda arttı"

Raporda, "Fiyatlar bir önceki rapordan bu yana ılımlı bir hızda artmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

Maliyetlerin ve fiyatların ileriye dönük olarak daha hızlı artmasını bekleyenlerin olduğuna işaret edilen raporda, birkaç bölgede beklenen maliyet artışlarının "güçlü, önemli veya kayda değer" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Raporda, "Tüm bölgeler, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ancak bölgelerde yüksek maliyetlere karşı verilen yanıtların farklılıklar gösterdiği vurgulanan raporda, tarife kaynaklı maliyetlerin üç ay içinde yansıtılmasının planlandığı belirtildi.

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