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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğünü, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini ortaya koydu

New York

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, eylül ayının başından bu yana neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğü ancak iki bölgede ılımlı büyüme kaydedildiği belirtildi.

Raporda, çoğu bölgenin imalat faaliyetlerinde düşüş bildirdiği, bazı bölgelerin de faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle görünümde iyileşme olduğunu belirttiği aktarıldı.

ABD'de liman işçilerinin kısa süren grevinin yalnızca küçük geçici kesintilere neden olduğuna işaret edilen raporda, kasırga hasarlarının da mahsulleri etkilediği ve etkilenen bölgede iş faaliyetleri ile turizmde duraklamalara neden olduğu kaydedildi.

Raporda, artan belirsizliğe rağmen bölgelerdeki temasların, uzun vadeli görünüm konusunda daha iyimser olduğu vurgulandı.

İstihdamda hafif artış yaşandığı ifade edilen raporda, bölgelerin yarısından fazlasının istihdamda hafif veya orta düzeyde büyüme bildirdiği aktarıldı.

Raporda, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğü, çoğu bölgede satış fiyatlarının hafif veya orta düzeyde arttığı belirtildi.

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