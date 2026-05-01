Fed yetkilileri, para politikası toplantısında karşı oy kullanmalarının nedenini açıkladı Fed Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari ile Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, artan belirsizlik nedeniyle para politikası metninde, gevşeme eğilimi ima eden ifadelerin yer almasını uygun bulmayarak metne karşı çıktıklarını bildirdi.

Kashkari ve Hammack, ABD Merkez Bankasının (Fed) 28-29 Nisan'daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanan para politikası kararında, metne yönelik kullandıkları karşı oyların gerekçelerini paylaştı.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda, politika faizinin sabit tutulması kararını desteklediğini ancak politika metninde, "Federal fon oranı için hedef aralığında yapılacak ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması değerlendirilirken" ifadesinin yer almaya devam etmesini uygun bulmadığı için karşı oy kullandığını belirtti.

Bu ifadenin, politika faizinde ilave indirim yapılacağına dair bir taahhüt olmasa da Fed'i yakından izleyenler tarafından yaygın şekilde, Komite'nin faiz oranında yapılacak bir sonraki ayarlamanın indirim olacağı yönündeki beklentisini yansıttığı şeklinde yorumlandığını aktaran Kashkari, bu iletişim dilini para politikasının muhtemel yönüne ilişkin bir sözle yönlendirme olarak gördüğünü kaydetti.

Kashkari, "Son ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ile görünüme dair yüksek belirsizlik göz önüne alındığında, bu aşamada bu tür bir yönlendirmenin uygun olduğuna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yerine ekonominin seyrine bağlı olarak bir sonraki faiz değişikliğinin hem indirim hem de artırım olabileceğini ima eden bir politika görünümünün sunulması gerektiğini vurgulayan Kashkari, bunun bugün finansal koşulları bir miktar sıkılaştırarak gelecekte daha da güçlü bir para politikası tepkisi gerektirebilecek yüksek enflasyon senaryosuna karşı koyabileceğini ifade etti.

"Belirgin gevşeme eğilimini artık uygun bulmuyorum"

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da yaptığı açıklamada, bu yıl ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını, bu durumun para politikasının gelecekteki seyrini daha belirsiz hale getirdiğini belirtti.

Hammack, "Bu haftaki FOMC toplantısında, federal fon oranının sabit tutulmasını destekledim. Toplantı sonrası yayımlanan metne karşı çıktım çünkü para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin gevşeme eğilimi içeren bir ifadenin yer almasını uygun bulmadım." ifadelerini kullandı.

Mevcut FOMC açıklamasında "ilave ayarlamalar" ifadesinin yer aldığına işaret eden Hammack, "Bu sözle yönlendirme, gevşeme döngüsünün sona erdiğini değil, duraklatıldığını belirtmek amacıyla metne eklenmişti. Mevcut görünüm göz önüne alındığında, bu belirgin gevşeme eğilimini artık uygun bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hammack, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrettiğini, enflasyon açısından yukarı yönlü, büyüme ve istihdam açısından ise aşağı yönlü riskler bulunduğunu aktardı.

Fed bu haftaki kararını 1992'den bu yana en yüksek düzeyde muhalefetle almıştı

Fed, 29 Nisan'da politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 4'e karşı 8 oyla alındığı bildirilmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için karşı oy kullandığı belirtilen açıklamada, Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan'ın ise politika faizinin sabit tutulmasını destekledikleri ancak şu aşamada karar metnine "gevşeme eğiliminin" dahil edilmesine itiraz ettikleri için karşı oy verdikleri aktarılmıştı.

FOMC üyeleri arasında bu sayıda karşı oy en son Ekim 1992'de kullanılmıştı.