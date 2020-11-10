Euro
9.73
Dolar
8.22
BIST 100
1,231.54
Altın
1,883.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katılıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Taksim Meydanı
logo
Ekonomi

Fed varlık fiyatlarında düşüş ihtimaline karşı uyardı

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin kötüleşmesi halinde varlık fiyatlarının önemli ölçüde düşebileceği konusunda uyardı.

Dilara Zengin   | 10.11.2020
Fed varlık fiyatlarında düşüş ihtimaline karşı uyardı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun Kasım 2020 sayısını yayımladı.

Raporda, mayıs ayında yayımlanan rapordan bu yana, dalgalanma döneminde varlık fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtildi.

Kazançlar düştü, borçlanmalar arttı

İşletme ve hanehalkı kazançlarının düştüğü ve borçlanmaların arttığı anımsatılan raporda, bu durumun hanehalkı ve işletmeleri gelecekteki şoklara karşı daha savunmasız bıraktığı aktarıldı.

Raporda, bankaların salgınla ilgili büyük zararları absorbe ettiğine işaret edilerek sermaye oranlarının genel olarak salgın öncesi seviyelere çıktığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokunun, banka dışı finans kurumlarındaki kaldıraç ve finansman riskiyle ilgili kırılganlıkların stres zamanlarında finansal sistemdeki şokları nasıl artırabileceğini gösterdiği belirtilen raporda, mevcut kırılganlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kredi temerrütleri artabilir

Raporda, varlık fiyatlarının bu yılın mayıs ayından bu yana genel olarak arttığı hatırlatılarak, "Pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmek özellikle zor. Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadesi kullanıldı.

Salgının etkisiyle işletme borçlarının keskin bir şekilde arttığına dikkat çekilen raporda, ekonomik faaliyetteki ciddi düşüşle bağlantılı olarak gelirlerdeki genel azalmanın işletmerin borç yükümlülüklerini yerine getirme becerisini zayıflattığı kaydedildi.

Raporda, hanehalkı borcunun da birçok kişinin işini kaybetmesi ve kazançlarının düşmesiyle arttığına işaret edilerek, "Birçok hane mücadeleye devam ettiği için kredi temerrütleri yükselebilir ve maddi kayıplara neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgın ve ekonomik faaliyete ilişkin belirsizlik vurgusu

Fed'in raporunda, şimdiye kadar işletmeler ve hanehalklarının karşılaştığı zorlukların devletin sağladığı önemli kredi ve yardım programları ile düşük faiz oranlarıyla hafifletildiği ifade edildi.

Salgın ve ekonomik faaliyete ilişkin görünümün belirsizliğini koruduğu vurgulanan raporda, "Yakın vadede, Kovid-19'un seyri ve ABD ile küresel ekonomiler üzerindeki etkileriyle ilişkili riskler yüksek olmaya devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti
Fransa'da 551 ile Kovid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fed varlık fiyatlarında düşüş ihtimaline karşı uyardı

Fed varlık fiyatlarında düşüş ihtimaline karşı uyardı

Fed seçim sonuçlarından bağımsız politikasına devam edecek

Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
Fed faiz oranını değiştirmedi

Fed faiz oranını değiştirmedi
Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı