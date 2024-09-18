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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Mevlid-i Nebi Konferansı"nda konuşuyor.
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Ekonomi

Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Dilara Zengin Okay  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi

Washington

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