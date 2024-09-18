Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.
Washington
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