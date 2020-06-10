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Ekonomi

Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Dilara Zengin   | 10.06.2020
Fed faiz oranını değiştirmedi

Washington
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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