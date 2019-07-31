Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti.
London, City of
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti.
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