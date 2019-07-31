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Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti.

Gökhan Kurtaran   | 31.07.2019
Fed faiz kararını açıkladı

London, City of

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekti.

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