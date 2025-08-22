Fed Başkanı Powell: Temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir
Fed Başkanı Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.
Washington DC
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
