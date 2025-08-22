Dolar
Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir

Fed Başkanı Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Dilara Zengin Okay  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Fed Başkanı Powell: Temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir

Washington DC

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
