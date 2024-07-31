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Ekonomi

Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti

Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti

Washington

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