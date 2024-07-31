Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.
Washington
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