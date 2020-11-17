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Ekonomi

Fed Başkanı Powell ekonomik toparlanma için artan Kovid-19 vakalarına karşı uyardı

Fed Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 17.11.2020
Fed Başkanı Powell ekonomik toparlanma için artan Kovid-19 vakalarına karşı uyardı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomi için önemli bir risk oluşturduğunu anlattı. 

ABD'de eyaletlerin bazı kısıtlamaları uygulamaya başladığına işaret eden Powell, "Burada endişe yaratan durum, insanların pandemiyi kontrol altına alma çabalarına olan güvenlerini yitirecek olmaları ve kendilerini enfeksiyon riskine sokabileceğini düşündükleri faaliyetlerden çekilmeleridir ve bunun bazı belirtilerini şimdiden görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin orta vadede iyi olduğunu ancak yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

"Gidilecek uzun bir yol var"

Toparlanmanın tamamlanmadığını ve "gidilecek uzun bir yol" olduğunu belirten Powell, ekonominin hem maliye hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı.

Powell, toparlanmayı desteklemek için Fed'in tüm araçlarını gereken süre boyunca kullanacağı taahhüdünü yineleyerek, ekonominin daha fazla mali desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kovid-19 vaka sayısındaki artışı "çok endişe verici" olarak nitelendiren Powell, bu durumun insanların ekonomik faaliyete dahil olma konusunda korkutabileceğini ve ekonomiyi yavaşlatabileceğine işaret etti.

Salgının ekonomik etkilerine karşı bankanın uyguladığı programları sonlandırmak için çok erken olduğunu belirten Powell, "Doğru zaman geldiğinde, bu zamanın çok yakında olduğunu düşünmüyorum, bu araçları bir kenara bırakacağız." dedi.

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