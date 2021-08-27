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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmek için uygun olabilir

Dilara Zengin   | 27.08.2021
Fed Başkanı Powell: Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmek için uygun olabilir

Washington

Fed Başkanı Jerome Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir." dedi.

Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." ifadesini kullandı.

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