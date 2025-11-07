Dolar
42.21
Euro
48.92
Altın
3,998.00
ETH/USDT
3,228.30
BTC/USDT
100,113.00
BIST 100
10,966.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

FAO: Küresel gıda fiyatları arzdaki artışla ekimde yüzde 1,6 geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının arzdaki artışla ekim ayında yüzde 1,6 gerileyerek art arda düşüşünü ikinci aya taşıdığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
FAO: Küresel gıda fiyatları arzdaki artışla ekimde yüzde 1,6 geriledi

Berlin

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerek 126,4 puan oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endeksin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 21,1 altında kalması dikkati çekti.

Endeks, eylülde şeker fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle gerilemişti. Böylece, endeks art arda aylık düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Gıda fiyatları, ekimde küresel arzın artmasının etkisiyle düşüş gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesinde hasat gecikmelerinin etkisiyle ekimde yüzde 0,9 artarak Temmuz 2022'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday ve pirinç gibi tahıllarda fiyat düşüşlerin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,3 geriledi. Buğday fiyatları yüzde 1, pirinç fiyatları yüzde 2,5 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki güçlü üretim, Tayland ve Hindistan'da beklenen üretim artışı ve düşük ham petrol fiyatları nedeniyle ekimde yüzde 5,3 geriledi. Endeks, Aralık 2020'den sonraki en düşük seviyeye geldi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda'dan yapılan yüksek ihracat nedeniyle düşen süt tozu ve tereyağı fiyatları sayesinde ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,4 geriledi.

FAO Et Fiyat Endeksi de 8 aylık artışın ardından ekimde yüzde 2 geriledi. Bu gerilemeye rağmen güçlü küresel talep nedeniyle Avustralya'dan gelen yüksek fiyat tekliflerinin etkisiyle sığır eti fiyatları yükselmeye devam etti.

Tahıl üretiminde artış bekleniyor

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahmin, önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artışla 2,990 milyar ton olarak değiştirildi. FAO, daha önce 2,971 milyar ton üretim bekliyordu.

Tüm önemli tahılların üretiminde artış beklenirken, mısır ve pirinç üretiminin rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

FAO, küresel tahıl stoklarının yüzde 5,7 artarak rekor seviye olan 916,3 milyon tona ulaşmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı
Hac için uyarı mesajı gönderilenlerin sağlık raporu alması gerekecek

Benzer haberler

FAO: Küresel gıda fiyatları arzdaki artışla ekimde yüzde 1,6 geriledi

FAO: Küresel gıda fiyatları arzdaki artışla ekimde yüzde 1,6 geriledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet