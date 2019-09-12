Euro
6.27
Dolar
5.67
BIST 100
102,281.90
Altın
1,507.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

'Faiz indirimi, reel sektörün motivasyonunu yükselten bir karar oldu'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." dedi.

Muhammet Emin Horuz   | 12.09.2019
'Faiz indirimi, reel sektörün motivasyonunu yükselten bir karar oldu'

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "Faiz indirimi, reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizinde yaptığı 3,25 puanlık indirimi değerlendirdi.

Merkez Bankasının temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizinde 3,25 puanlık indiriminin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu vurgulayan Baran, "Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, özel bankalardan da faiz indirimi beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimi gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Reel sektörün bankalara, bankaların da reel sektöre ihtiyacı var. Biri olmadan diğerinin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Bu ilişkinin dengeli devam etmesi ülke ekonomisine daha da pozitif yansıyacaktır. Bu ülke hepimizin, taşın altında herkesin elini görmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika

Benzer haberler

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı

'Faiz indirimi, reel sektörün motivasyonunu yükselten bir karar oldu'

Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama