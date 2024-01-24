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Ekonomi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 103,2 milyon lira ceza uygulandı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Mert Davut  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 103,2 milyon lira ceza uygulandı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun son toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Bakanlıkça, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yürütüldü, tespit edilen aykırılıklar toplantıda görüşüldü.

Bu kapsamda, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Otomotiv sektöründe, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletmeye 27 milyon 82 bin 889 lira ceza kesildi.

Kurul, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 lira, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye de aynı nedenle 4 milyon 969 bin 335 lira ceza verdi.

Böylece, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere 103 milyon 160 bin 995 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre, Bakanlık, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya devam edecek.

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