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Ekonomi

Eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 628 firma için izin belgesi düzenlendi.

Mustafa Çalkaya  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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