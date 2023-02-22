"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldi
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini bildirdi.
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