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Ekonomi

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldi

Zeynep Canlı   | 22.02.2023
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldi

Ankara


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini bildirdi. 

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