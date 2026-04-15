Ev taşıma sektöründen vatandaşı zorlayan "korsan" firmalara karşı uyarı

Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar, internet ve özellikle sosyal medya platformları üzerinden "korsan" olarak tabir edilen firmalarla iletişime geçildiğini belirterek, "Bu firmalar vatandaşın evini taşırken eşyalarının yarısını paketliyorlar, ardından aşağı indirdikten sonra müşteriye 'biz 20 bin liraya anlaştık ama sizin eşyalarınız fazla' deyip 40-50 bin lira para isteyebiliyorlar." dedi.

Erdoğan Bağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde evden eve nakliye sektöründe vatandaşların en sık yaşadığı mağduriyetlerin başında sosyal medya ve internet üzerinden faaliyet gösteren kayıt dışı firmalarla kurumsal firmaların ayırt edilememesinin geldiğini söyledi.

Fotoğraf : Kazım Kaan Ulu/AA

Vatandaşların bu tür mağduriyetler yaşamaması için sosyal medya üzerinden yapılan anlaşmalarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bağlar, "15-20 bin lira gibi rakamlar yazıp insanları yanıltarak kendi ağlarına düşürüp mağdur edebiliyorlar. Taşınmadan önce anlaşılan fiyat dışında, taşınma esnasında farklı rakamlar talep edilebiliyor." şeklinde konuştu.

END Başkanı Bağlar, internet ve özellikle sosyal medya platformları üzerinden "korsan" olarak tabir edilen firmalarla iletişime geçildiğine dikkati çekerek, "Bu firmalar vatandaşın evini taşırken eşyalarının yarısını paketliyorlar, ardından aşağı indirdikten sonra müşteriye 'biz 20 bin liraya anlaştık ama sizin eşyalarınız fazla' deyip 40-50 bin lira para isteyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bağlar, yakın zamanda Maltepe'de yaşanan bir olaya da değinerek, "Hiçbir belgesi olmayan bir firma, müşteriyle 20 bin liraya anlaşıyor. Eşyaları yükledikten sonra ‘bu 70 bin lira’ diyor. Müşteri derneğimizle iletişime geçti. Biz gerekeni yaptık, bakanlık da cezai işlem uyguladı." dedi.

Vatandaşlara kurumsal firmaları tercih etmeleri çağrısında bulunan Bağlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen, ticari amaçla yurt içi ev ve büro eşyası taşımacılığı (evden eve nakliyat) yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesi olarak bilinen K3 yetki belgesine sahip firmalarla çalışılması gerektiğini söyledi.

"Bir web sitesi açıp onu kurumsal görünüme getirip 'biz kurumsalız' diyorlar"

Bağlar, sektörde yaşanan sorunların çözümü için denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirerek, denetimlerin yetersiz olması durumunda hiçbir vergi ödemeden faaliyet gösteren kaçak firmaların ortaya çıktığını ifade etti.

END Başkanı Bağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşları genellikle sosyal medya ve internet mecralarından yanıltabiliyorlar. Platformlar üzerinden müşteri teklif oluşturuyor ya da müşteriye teklif veriyorlar. Ancak orada bu firmalara atılan yorumların neredeyse hepsi sahte. Müşteriler zaman zaman bu yorumları okuyarak 'ya bu çok kaliteli bir firma, biz bu firmaya eşyalarımızı taşıtalım' diyor. Anlaşıyorlar, halbuki öyle bir firma yok ya da herhangi bir K3 belgesi yok. Biz sözleşme ile ya da bir web sitesi açmakla bu iş olmuyor. Bir web sitesi açıp onu kurumsal görünüme getirip 'biz kurumsalız' diyorlar ama halbuki bunlar hiçbir belgeleri olmayan firmalar. Kayıt dışı çalışan çok şu anda."

İstanbul'da günlük ortalama 2 bin ila 2 bin 200 arasında ev taşındığını aktaran Bağlar, bu taşımaların bir kısmının kayıt dışı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bağlar, firmanın K3 belgesinin öncelikle kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü mesela herhangi bir kaçak firmanın sahibi de bir matbaadan sözleşme basıp gelip o şekilde sözleşme gösterebiliyor. Fiyat politikası da sektörün zaten ortalama olarak belli. Ev taşımada şu an bedeller 15-20 bin lira bandında değil. En düşük olarak 2+1 bir evin taşınması 45-50 bin lira bandında. Yani insanlar sosyal medya üzerinden 'korsan' dediğimiz kayıt dışı firmaları bulup 15-20 bin liraya bir rakamla anlaşıyorlar, sonra mağduriyet doğuyor." dedi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eksper talep etmeleri gerektiğini belirten Bağlar, "Kurumsal firmalar olarak müşterimizle sözleşme yapar ve fatura keseriz. Nakliyeci eşyayı yerinde görmeli, karşılıklı sözleşme yapılmalı." diye konuştu.

"Cezaların artırılmasını istiyoruz"

Bağlar, denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Denetimlerin daha da sıkılaştırılması gerekiyor. Denetim istasyonlarında belge kontrolü yapılmasını talep ediyoruz." yorumunda bulundu.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların tüketici haklarına başvurması gerektiğini ifade eden Bağlar, "Derneğimize de ulaşabilirler. Araç plakasını bakanlığa iletiyoruz ve gerekli cezai işlemler uygulanıyor." dedi.

Caydırıcı cezaların yetersiz olduğunu belirten Bağlar, "Cezaların artırılmasını istiyoruz. Derneğimize günlük 100-150 şikayet geliyor. Kayıt dışı firmalarla ilgili çoğu zaman muhatap bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

Sektörde kurumsallaşma ve markalaşmanın önemine dikkati çeken Bağlar, "Biz insanların evlerine giren, özel alanlarına dokunan bir sektörüz. Türkiye'de 1530 markalı firmamız var ve bunların büyük çoğunluğu derneğimize üye." açıklamasını yaptı.

Kayıt dışı firmaların ekonomiye de zarar verdiğini vurgulayan Bağlar, "Vergi ödemiyorlar, sigortasız işçi çalıştırıyorlar. Bu durum kurallara uygun çalışan firmaları zor durumda bırakıyor." ifadelerini kullandı.