Eti Maden 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da 2. Bor Çalıştayı'nda, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi.
Bakan Dönmez, "Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz." dedi.
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