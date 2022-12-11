Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,271.20
BTC/USDT
17,156.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını ve uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.12.2022
Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek

Ankara

ANKARA (AA) - Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi.

Paylaşıma, zorlu Kovid-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği hatırlatılarak, "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2023 hac organizasyonu Cidde'de netleşecek

Benzer haberler

Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek

Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu

Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte aylık 70 ton süt üretiyor

Gaziantep'te çiftçilere 4 milyon 46 bin litre hibe mazotun dağıtımına başlandı

Gaziantep'te çiftçilere 4 milyon 46 bin litre hibe mazotun dağıtımına başlandı
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesi Türk yönetmenle beyaz perdeye aktarılacak

Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesi Türk yönetmenle beyaz perdeye aktarılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet