Esnaf, Sevgililer Günü öncesi yoğunlaşan rezervasyonlara odaklandı
Sevgililer Günü, aşıkların yanı sıra esnaf için de mutluluk kaynağı haline gelirken işletmeler özgün kampanya ve etkinliklerle bu özel günü fırsata çeviriyor.
Ankara
Çeşitli sektörlerde 14 Şubat öncesi yoğun hareketlilik yaşanıyor. Turizmden hediyelik eşyaya, eğlenceden lokantalara ve çiçekçilere kadar esnaf, Sevgililer Günü'ne özel hazırlık yaptı.
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, AA muhabirine, bu özel gün öncesi rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi. Özellikle gençlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Karabağlı, "Eğlence mekanlarındaki rezervasyonlar yüzde 50 arttı." dedi.
Karabağlı, orta yaş grubunun ise Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi tercih ettiğine dikkati çekerek, söz konusu tercihin pasta ve tatlı siparişlerine de yansıdığını dile getirdi.
Bazı işletmelerin Sevgililer Günü için özel çekişlilerle şanslı çiftleri seçip tüm masraflarını karşıladığına işaret eden Karabağlı, restoranların da çeşitli kampanya ve indirim fırsatları sunduklarını anlattı.
Rezervasyon uyarıları
Karabağlı, özel günler öncesinde rezervasyon sayılarında yoğun artış yaşandığını vurgulayarak, rezervasyon yapanlara şu uyarıda bulundu:
"Vatandaşlar özellikle bildiği işletmeleri tercih etmeliler. Bilmedikleri yerlere internet üzerinden yapılan sahte tanıtım reklamlarına karşı dikkatli olmalı ve güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırmalı. İşletme sahipleri ve müşterilerin aynı günün sabahı rezervasyonlarını teyit etmeleri gerekiyor. Çünkü kötü niyetli insanlar her tür erkin ismini kullanarak rezervasyon yaptırmakta, sonra gelmeyerek işletmeye zarar vermektedir. Rezervasyonlarını teyit ettirmeyen veya garantiye almayan müşteriler bu özel günde kapıda kalarak nahoş bir durumla karşılamamak için bu tarz uyarıları dikkate almalılar."
"Hatırası olan hediyeler daha çok tercih ediliyor"
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus da esnafın böyle özel günleri iple çektiğini söyledi. Esnafın asli gelir kaynağının sosyal kesimler olduğuna dikkati çeken Çelikus, bu kesimlerin gelir düzeyi yükselirse esnafın da kazancının artacağını dile getirdi. Çelikus, "Esnaf, Anneler Günü, Babalar Günü ve Sevgililer Günü gibi özel günleri iple çekiyor. Bu günlerden daha ziyade hediyelik eşya satan, çiçekçiler, taksiciler, kafe sahipleri, nispeten lokanta esnafımız bu işten payını alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İnsanların tükenen ürünler almak yerine daha kalıcı olması adına el sanatları gibi küçük ama akılda kalıcı hediyelik eşyaları tercih ettiği bilgisini veren Çelikus, "Hediye almak isteyenler maddi değeri küçük, manevi değeri büyük eşyalar alarak birbirlerini sevindiriyorlar. Dolayısıyla süs eşyası, el sanatları gibi hatırası olan, saklanabilen eşyalar tercih ediliyor. Hediyeleşmek bizim kültürümüzde çok yaygın." ifadelerini kullandı.
Özel günlerde hediyeleşmenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çelikus, şunları kaydetti:
"Bu, esnaf için ya da ticari hayat için pazarı büyütür hem de sevgiyi genişletir. Sevgiyi sadece bir alana hapsetmemek lazım. Sevgililer Günü'nü genişletip tüm toplum için birbirini seven, sayan, muhabbet içinde olan bir toplum yapmak lazım. Sadece bugün değil, diğer günler de hediyeleşme yapılsın, 14 Şubat'a hapsetmeyelim. Bu sevgiyi 365 güne yayalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.