Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,329.00
BTC/USDT
19,498.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak

Erzincan'da tarımsal sulamada bölge çiftçisine önemli katkı sağlayacak olan Ballı Barajı'nda derivasyon tüneline su çevirme töreni düzenlendi.

Kemal Özdemir   | 08.10.2022
Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Kentte tarımsal arazilerin suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmalarına devam edilen ve tamamlandığında bölge çiftçisinin barajda depolanacak su ile 11 bin 570 dekar tarım arazisi cazibeli su ile sulanması hedefleniyor.

Baraj inşaat alanında gerçekleşen törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, barajın tamamlanması ile çiftçilerin enerji maliyetlerinin düşeceğini ve ekonomik refah düzeylerinin yükseleceğini söyledi.

Türkiye'nin sancaktar bir millet olarak tekrar sahneye çıktığını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Türkiye tüm soydaşlarımızın olduğu gönül coğrafyamızda beklediğimiz ve özlenen sancaktar bir millet olarak tekrar sahneye çıkıyor. Bu sahneye çıkış öyle kolay kolay bir çıkış değil. Eskiden hangi sözler vardı. Öğretilmiş çaresizlikler vardı. 'Su akar Türk bakar' vardı. Ama bugün Türk bakmıyor. Suya gem vuruyor, tarımda ve enerjide kullanıyor. Belki tüm dünyanın özenle seyrettiği projelere imza atıyor. Bu sadece sulama sektöründe değil. Hava yolu ve sağlık sektöründe de böyle. Ama hepsinin odağında ve temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı yatıyor."

Makas, Erzincan'da lokomotif sektörlerden birisinin tarım sektörü olduğunu vurgulayarak, "Tarım sektöründe sulama ile birlikte en büyük problemimiz enerji problemidir. Bu yapılan çalışmalarla beraber çiftçimiz çok çok daha rahatlayacak. İnanıyoruz ki oradaki enerji maliyetlerimiz de daha aşağılara inecek. Çiftçimizin daha karlı çiftçimizin ekonomik seviyesini yükseltecek bir tarım üretim zinciri oluşturmuş olacağız." dedi.

Erzurum Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ise bölgede gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili kalıtımcılara bilgi verdi. Yavuz, kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ve tarımsal faaliyetlerin artırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Baraj inşaat alanında gerçekleşen törene, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karaköy önlerinde su alan tekne battı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu: Dağlarda bir tek terörist kalmayacak

Benzer haberler

Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak

Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak

Şeker hastası eşine şifa arayan kadın, şeker otu yetiştiricisi oldu

Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Eskişehir'in atıl arazileri "Reis" buğday tohumuyla yeşerecek

Eskişehir'in atıl arazileri "Reis" buğday tohumuyla yeşerecek
Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet